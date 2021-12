Evento discute a democracia em tempos de crise

Na celebração dos 40 anos do Ato Institucional nº5 - o AI-5, decreto que marcou os anos de chumbo do regime militar -, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço e a Universidade Federal da Bahia (Cese) com apoio da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong) realizam o evento “Resistir e Esperançar: Diálogos sobre democracia em tempos de crise”.

A mesa de dialogo ocorre na reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), nesta quinta-feira, 13, às 17h. A proposta é que os participantes reflitam sobre: ativismo, liberdade de expressão e produção do conhecimento, avanço do fundamentalismo religioso e influência da religião nas eleições - movimento ecumênico.

João Pedro Stédile (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra); Lusmarina Garcia (teóloga e ativista dos direitos humanos); Marizelha Lopes (Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais) e Rosane Borges (jornalista e escritora), irão compor a mesa.

