Evento discute a Cultura de Estupro na Bahia

Para celebrar o mês "Julho das Pretas", As Secretarias Estaduais de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA) e de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), realizarão na proxima terça-feira, 26, um debate para discutir a Cultura de Estupro na bahia o evento acontecerá 9h, no Centro Cultural de Plataforma, em Salvador.

O debate "Fala Menina! Como assim cultura do estupro?!" contará com a participação da jovem atriz, cantora, dançarina e vocalista do grupo "Dream Team do Passinho", Lellêzinha e a estudante e fundadora do Projeto Desabafo Social, Monique Evelle.

O evento, será aberto ao público e terá a participação das secretárias, Olívia Santana (SPM-BA), e Vera Lúcia Barbosa (Sepromi), além de outras representantes do movimento social.

