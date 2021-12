Evento 'Dia Você Servidor' terá show de Osba e Balé do TCA

O 'Dia Você Servidor', evento voltado às comemorações do funcionalismo estadual, acontecerá nesta quarta-feira, 28, no Teatro Castro Alves (TCA). Haverá apresentação da Camerata Opus Lumen, da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e do Balé do Teatro Castro Alves.

O evento será transmitido ao vivo pelo Portal do Irdeb e pelo canal aberto TVE Digital 10.2. Iniciativa da Secretaria da Administração (Saeb), a programação começa às 17h.

Serão entregues ainda prêmios de Boas Práticas, Servidor Cidadão, Festival de Música e Concurso Literário. O objetivo é homenagear e valorizar as iniciativas promovidas pelos servidores no ambiente de trabalho e em comunidade, além dos talentos artísticos dos funcionários do Estado.

