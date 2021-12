Evento debate técnicas para tratamento do câncer de pulmão

Oncologistas, cirurgiões e pneumologistas irão debater e apresentar novas técnicas de investigação e tratamento do câncer no pulmão durante o I Simpósio Multidisciplinar de Oncologia Torácica do Hospital Santa Izabel, marcado para ocorrer das 7h30 às 18h da próxima sexta-feira, dia 5.



O evento, que acontece em paralelo ao VII Simpósio de Cirurgia Minimamente Invasiva do Tórax, promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica (SBCT), contará com a participação de especialistas de diversas partes do mundo, como, por exemplo, David Smith (Argentina) e Paula Ugalde (Canadá).



Método



Segundo o cirurgião do tórax do Santa Izabel, Sergio Tadeu Fortunato, os novos métodos para a retirada de tumores do tórax são mais seguros e permite a recuperação mais rápida do paciente.



"Em uma cirurgia aberta (tradicional), a pessoa leva em média de cinco a oito dias para sair do internamento.



Já com a técnica minimamente invasiva (vídeocirurgia), o tempo de espera para obter alta médica é de três a quatro dias", ele explica.



O médico acrescenta que o paciente sente menos dor pós-operatória, menor desconforto, perde menos sangue, não precisa de corte das costelas e fica com poucas cicatrizes.

A vídeocirurgia é feita com a inserção de um tubo longo e fino (colocado por meio de um corte pequeno) conectado a uma câmera que transmite imagens do campo cirúrgico para um monitor de alta resolução.

