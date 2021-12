Evento debate relação da bioética, ética e direitos humanos nas drogas

Pesquisadores de todo o Brasil se reuniram em Salvador, nesta sexta-feira, 24, para participar da conferência internacional Intercambiando Fronteiras: Ética, Bioética e Direitos Humanos no Campo de Álcool e Outras Drogas.

Realizado pelo Coletivo Intercambiantes Brasil, no Hotel Sol Victoria Marina, no Corredor da Vitória, o evento trouxe ao Brasil o sociólogo Júlio Calzada, ex-secretário nacional de Política sobre Drogas do Uruguai, que conduziu o processo de regulação da maconha para fins recreativos no país.

A conferência teve como anfitrião o psiquiatra Antônio Nery, coordenador do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (Cetad), da Universidade Federal da Bahia, além de comentários da defensora pública do Estado Fabiana Miranda, que abordou as contradições legais da política antidrogas adotada no Brasil.

A apresentação de Júlio Calzada girou em torno da experiência da regulação da maconha pelo Estado, que passou a produzir, distribuir e comercializar a erva para a população nascida no Uruguai, como forma de afastá-la do tráfico de drogas, exercer o controle sanitário da droga e cuidar da saúde dos usuários.

“Nós organizamos um mercado que estava nas mãos do narcotráfico, o que colocava os usuários em contato direto com criminosos e expostos à violência”, disse. “Além disso, o Estado não podia controlar a qualidade do que era distribuído às pessoas”, completou.

Para ter sucesso com a regulação, continua Calzada, foi preciso que os movimentos sociais pautassem a agenda política em torno da legalização. “Precisamos convencer a sociedade de era necessário adotar essa medida, que tem a ver com a saúde pública”, pontuou.

Experiência

Para Nery, a sociedade brasileira ainda não está preparada para um debate sério em torno da descriminalização das drogas. “A sociedade brasileira, nosso parlamento, não suporta essa ideia, mas nós precisamos discutir a questão de forma esclarecedora, para derrubar os mitos sem nenhuma base científica”, avalia.

Pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, o psiquiatra Paulo Amarante aponta o lobby da indústria farmacêutica como grande obstáculo à descriminalização das drogas. “Muito se fala nas drogas ilícitas, mas as drogas psiquiátricas são tão ou mais nocivas quanto e não se fala nisso”, observa.

A defensora Fabiana Miranda pontua que é preciso rever a legislação proibicionista, que, para ela, não é clara. “Na verdade, o que temos não é nem uma lei, mas uma aberração jurídica em forma de portaria, que não define o que é tráfico, deixando a critério subjetivo do agente policial e dos juízes, que, por sua vez, aplicam medidas duras somente aos mais vulneráveis”, diz.

O evento, que também abordou a necessidade de maior atenção à saúde mental, foi encerrado com uma apresentação do grupo teatral Insênicos. O elenco é formado por atores portadores de transtornos mentais, que estarão em cartaz no teatro Gregório de Mattos, no Centro Histórico, nos próximos dias 29 e 30, às 19h.

