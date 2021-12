Evento debate presença da mulher no fotojornalismo

Acontece nesta sexta-feira, 25, na Faculdade Regional da Bahia (Unirb), no bairo de Patamares, às 18h30, um debate sobre a presença feminina no fotojornalismo. “Meninas superpoderosas do fotojornalismo – O dia a dia das repórteres fotográficas” conta com a participação especial da repórter fotográfica Eny Miranda, sócia da Agência Cia da Foto e com passagem pelos principais veículos de comunicação do País.

O evento contará com uma mesa redonda com as experientes fotógrafas Margarida Neide – organizadora e diretora de Comunicação do Sinjorba, Alessandra Nori, Manuela Cavadas, Rejane Carneiro e Carol Garcia. A participação é livre para estudantes e profissionais, sendo sugerida a doação de um quilo de alimento não-perecível.

“Nosso objetivo com esse ciclo de debates é ressaltar o profissionalismo. Vamos discutir a participação das mulheres no dia a dia do fotojornalismo, as opções e rumos do mercado e de como o olhar feminino traz um diferencial para as coberturas jornalísticas”, salienta Margarida Neide, uma das pioneiras no fotojornalismo esportivo na Bahia.

O evento é uma promoção do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) e Associação Brasileira dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos (Arfoc) e buscam discutir o dia a dia da profissão que no passado era dominada pelos homens.

Participantes:

Margarida Neide - Primeira mulher a atuar como repórter fotográfica em coberturas de futebol na Bahia. Trabalhou nos jornais Correio da Bahia, Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia, Bahia Hoje e, atualmente, é repórter fotográfica do A Tarde e diretora do Sinjorba

Eny Miranda – Convidada Especial - Sócia da Agência Cia da Foto. Trabalhou em veículos como Estado de Minas, O Globo, Estadão, Revista Caras, Campanhas políticas, Agência Queen Intrnacional Europa, Núcelo de Imprensa do Governo do Rio de Janeiro.

Alessandra Nori - É fotojornalista e jornalista em formação. Já trabalhou para a empresas como construtora Cirela Andrade Mendonça, Editora Abril, site IG, O Boticário, VIVO, e Governo da Bahia, pela a SECOPA, onde fez a cobertura de grande parte dos eventos que antecederam a Copa em Salvador. Colaboradora da Fotoarena

Manuela Cavadas - S se dedica ao portifólio do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), agência da Organização das Nações Unidas (ONU). Também colabora com o Unicef. Atou em jornais e revistas do exterior e de Salvador. Em Londres, registrou a arte de rua para o estúdio de marketing cultural Mo-Shon; em Luanda, fez trabalhos publicitários para o Ministério das Comunicações de Angola.

Rejane Carneiro - Rejane Carneiro, jornalista pela UFBA, pós-graduada em Assessoria de Comunicação e Redes Sociais Digitais pela UNIME, foi por 25 anos repórter fotográfica do jornal A Tarde, reúne publicações em livros e revistas, exposições (6 individuais e 13 coletivas) e 8 prêmios ( 5 pela Associação Baiana de Imprensa).

Carol Garcia - Carol Garcia é fotógrafa e jornalista formada pela Universidade Federal da Bahia e especialista em Artes Visuais pelo Senac - Bahia. Desde 2008, atua como repórter fotográfica em órgãos de assessoria de imprensa, além de ser freelancer na cobertura de eventos sociais e artísticos.

