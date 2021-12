Evento debate câncer de mama e oferece teste gratuito

Um evento do Hospital da Bahia vai oferecer serviços gratuitos e bate-papo entre a comunidade, médicos e profissionais da saúde no dia 17 de outubro, em homenagem ao Outubro Rosa, campanha mundial de combate ao câncer de mama.

Haverá stands para aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações nutricionais. As mulheres contarão ainda com mamógrafo móvel e a mamamiga, método que auxilia no diagnóstico do câncer de mama em sua fase inicial.

A ação educativa vai começar às 8 horas, na Praça Aquarius, na Pituba.

