Evento debate atenção integral à saúde da mulher

Com o tema “Desafios para a integralidade com equidade”, começou, na tarde desta segunda-feira, 31, a 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres, no Fiesta Bahia Hotel, no bairro da Pituba, em Salvador. Evento aberto com palestra da médica Maria José de Araújo, da Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Sexuais Reprodutivos, segue até quarta, 2.

A conferência surge com o objetivo de fortalecer as diretrizes e mecanismos para implementação da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde das Mulheres.

Eixos

As formas de melhorar a rede atendimento foram discutidas sob a perspectiva de quatro pilares: “O papel do estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres”; “O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres”; “Vulnerabilidade nos ciclos de vida na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres”; “Políticas Públicas para Mulheres e Participação Social”.

As propostas dos eixos temáticos colocaram em evidência a questão sobre o controle social do Sistema Único de Saúde (SUS), segurança, gênero, raça, etnia e humanização do parto, práticas complementares e integrativas ao SUS, e as relações de trabalho.

Para o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, o evento é fundamental para debater a saúde da mulher em todos os aspectos. “Vamos discutir a saúde em conceito amplo sobre os direitos das mulheres em todas as fases da vida”, diz o secretário.

Ele informa ainda que, a partir das discussões locais, será elaborado um documento para a conferência nacional. “Será possível ter uma visão sobre os problemas da saúde da mulher no país”, diz Vilas-Boas.

