Evento de oferta de emprego e estágio tem enorme fila em faculdade

Uma enorme fila foi formada na manhã desta quinta-feira, 4, nas proximidades da Faculdade Maurício de Nassau, instalada no bairro da Pituba, em Salvador. O motivo é a "Jornada de Empregabilidade", sediada pela instituição, que oferece cerca de 1.000 vagas de empregos e estágios em diversas áreas.

As vagas de emprego contemplam as áreas de caixa, empacotador, auxiliar administrativo, recepcionista, operador de telemarketing, entre outras. Já as vagas de estágio são direcionadas para cursos de administração, recursos humanos, pedagogia, direito, psicologia, enfermagem e farmácia. Oportunidades para pessoas com deficiência também estão sendo oferecidas.

O evento, que começou às 9h e vai até as 16h, conta com palestras de qualificação profissional e educação financeira, oferecidas de forma gratuita.

Fila tomou conta da calçada ao entorno da Faculdade Maurício de Nassau, na Pituba (Xando Pereira | Ag. A TARDE)

Cerca de mil vagas estão sendo oferecidas durante o evento (Xando Pereira | Ag. A TARDE)

