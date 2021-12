Evento de moda abre a temporada de Alto Verão

Chega a Salvador a 5ª edição da Feira Brasil Vitrinni, a partir desta terça-feira, 30, no Porto Salvador, localizado no Comércio. O evento acontece das 12 às 20h, e abre a temporada de moda Alto Verão. O evento conta com a presença VIP da dançarina Lorena Improta.

Quem for ao local, encontrará 70 marcas divididas por roupas, acessórios, decoração e outros produtos, sem contar nas novidades de marcas que desenvolve trabalhos autorais.

Além de moda feminina, o espaço contará com roupas masculina, plus size, fitness e infantil. E também, vai receber stands de gastronomia para variados gostos e paladares em ambiente descontraído e confortável com mesas e bistrôs.

A feira de moda terá ingressos vendidos a R$10 e podem ser comprados no local.

adblock ativo