Evento de games é realizado em Salvador até este domingo

Salvador sedia a 8ª edição do Gamepólitan, maior evento de games do Norte e Nordeste, neste fim de semana. O evento, que teve início neste sábado, 27, segue até domingo, 28, e reúne competidores e fãs de jogos, tecnologia e inovação no campus Paralela da Faculdade Unijorge.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do estado (Secom), a programação traz atividades como apresentações, bate-papos com especialistas, torneios e espaços dedicados a jogos analógicos ancestrais, capitaneados pelo projeto Oficinas Lúdicas.

A expectativa é que cinco mil pessoas visitem as atrações do evento entre os dois dias. A programação completa do evento está disponível no site oficial do Gamepólitan.

