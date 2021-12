Evento de fanfarras mobiliza moradores em São Tomé de Paripe

A 5ª etapa do Intercolegial de Bandas da Bahia aconteceu nesta sexta-feira, 1º, no bairro São Tomé de Paripe, em Salvador. O evento, que reuniu 500 pessoas, faz parte da preparação de fanfarras escolares da rede estadual para o desfile cívico do 7 de Setembro, que ocorrerá no centro da cidade.

Anfitrião da etapa, o colégio estadual João Batista Caribé recebeu as escolas Raul Sá, Helena Magalhães e Pedro Ribeiro, que participarão como uma mesma fanfarra, além do Luiz Navarro de Brito. Foram convidadas também as escolas infantis da rede particular Líder do Saber e Educar.

No evento, que aconteceu das 9h às 17h, além do pré-desfile do 7 de Setembro, ocorreu uma série de atividades como palestras, músicas e competição entre as bandas de fanfarra. Os vencedores receberam troféus.

Interação

Moradores viram o pré-desfile, que saiu da escola e foi até a praia de São Tomé de Paripe. A diretora do colégio João Batista Caribé, Rosilane Jesus, afirma que o evento ajuda a resgatar o sentimento de comunidade no bairro.

“O objetivo é trazer o desfile do 7 de Setembro para as pessoas que moram no local e não têm a oportunidade de assistir ao desfile oficial. Além de ser um momento de corrigir as falhas e aperfeiçoar o ritmo”.

“Esses grupos musicais são uma ponte de junção no local onde vivem. Esse tipo de evento mobiliza toda a comunidade, que participa não só assistindo, mas também ajuda na preparação. Além disso, as fanfarras despertam nas crianças e adolescentes interesse maior na escola e no processo de aprendizagem”, explicou o coordenador da fanfarra, Hermival Rego.

Trânsito

Os festejos que marcam a Independência do Brasil causarão alterações no trânsito. No dia 5 deste mês, durante o ensaio do desfile, a operação acontecerá das 15h às 24h.

No dia do evento, as mudanças de tráfego começam a ser implantadas a partir da meia-noite.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

