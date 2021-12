Evento de Engenharia discute empreendedorismo e mercado de trabalho

Palestras sobre carreira, empreendedorismo e mercado de trabalho para as áreas de engenharia, tecnologia e gestão fazem parte da programação da 1ª Semana de Engenharia e Inovação, que acontece de 8 a 11 de outubro, no Centro Universitário Unirb, em Patamares.

A abertura do evento acontece a partir das 18h, no auditório da unidade, com as palestras Em busca do crescimento profissional” e “Gerenciamento de Projetos: experiências e oportunidades nos setores público e privado”, conduzidas pelos engenheiros de Produção, Mário Jorge Gomes, e Civil, Dásio Neto.

Além das palestras, o evento também vai oferecer os minicursos de Excel Básico e Avançado e o workshop Como Elaborar um Currículo. Nos dias 9, 10 e 11 de outubro, os participantes farão visitas técnicas na empresa Odebrecht e CCR Metrô Bahia.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. Os interessados devem doar 1kg de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição de caridade.

