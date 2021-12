Evento de culinária apresenta 'food truck' em Ondina

Um grupo de chefes de cozinha se reuniu neste domingo, 16, e no sábado, 15, na Praça do Sol, em Ondina, durante a segunda edição do Food Park Salvador. O evento foi organizado pela Associação de Food Trucks & Comida de Rua da Bahia e contou com 14 food trucks - veículos que vendem comida.

O público teve a oportunidade de experimentar variados pratos, tais como hambúrguer artesanal, yakissoba, coxinhas tradicionais e especiais, crepes e baião de dois. "É tanta opção de escolha que a gente fica perdida sem saber o que provar primeiro. Quero experimentar tudo", disse entre risos a estudante Wanessa Silva, de 19 anos.

A novidade da segunda edição ficou por conta da presença de food bikes. "São bicicletas apropriadas para a venda de comidas, assim como os food trucks", explicou Alessandra Hattori, vice-presidente da Associação de Food Trucks & Comida de Rua da Bahia.

Segundo Alessandra, o Food Park Salvador é realizado com a intenção de fazer as pessoas ocuparem os locais públicos da cidade com suas famílias. "Nós temos um espaço com brinquedo para as crianças, as pessoas podem trazer os seus animais de estimação. É algo para família", frisou a organizadora.

Limitação

Gabriel Lobo, proprietário do Guerrilha Truck, a diferença entre trabalhar em um veículo e em um restaurante deve-se à limitação que a situação impõe.

"Tudo tem que ser mais definido. Temos um limite de água a ser usado, o espaço de produção é menor. No entanto, aqui nós podemos ter mais contato com os clientes, além de trabalharmos com produtos melhores, já que os gastos são inferiores aos de um restaurante", relatou Lobo.

A terceira edição do Food Park já tem data marcada para acontecer. O evento Será realizado nos dias 29 e 30 deste mês, na Praça Wilson Lins, na Pituba.

