Evento de adoção de cães e gatos acontece no dia 29 em Salvador

Acontece no dia 29 deste mês, na Avenida Juracy Magalhães, no Mundo Pet, uma feira de adoção com cerca de 25 animais, entre gatos e cachorros.

Todos os animas estão castrados, vacinados e vermifugados. Alguns deles possuem algum tipo de deficiência. Os interessados em adotar, devem ser maior de idade, levar uma cópia da identidade e comprovante de residência, e pagar uma taxa de R$ 100.

A ação é promovida pela promovida pela União de Proteção Animal de Salvador (UPAS) e a renda arrecadada será revertida para a ONG. O dono ganha uma consulta no Mundo Pet para o animal adotado.

