Evento dá orientação sobre a saúde do trabalhador portuário

A 1ª Semana da Saúde do Homem Portuário acontece nos dias 12 e 13 de novembro, com orientações sobre prevenção e detecção precoce das doenças mais comuns entre os trabalhadores do porto de Salvador. O evento será das 9h às 16h, no Portão 2 da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), no bairro do Comércio.

Durante a ação, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) vai distribuir testes rápidos para detecção do vírus HIV, sífilis e hepatites. Além de avaliação nutricional, atendimentos médicos e odontológicos, confecção do cartão Sistema Único de Saúde (SUS), ações de combate ao tabagismo, consumo excessivo de álcool e outras drogas.

Os trabalhadores também vão ter orientações sobre paternidade cuidadora, violência doméstica e a redução de ocorrências de depressão pós parto, atividade lúdicas e workshops sobre segurança do trabalho.

