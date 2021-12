Evento comemora atuação do programa Parque Social

Para celebrar os quatro anos e meio de atuação do Parque Social – programa de promoção ao empreendedorismo e estímulo à cidadania –, foi realizado nesta terça-feira, 13, o evento Uma Jornada Transformadora – Desafios, Conquistas e Novos Horizontes, na sede do projeto, no Parque da Cidade, no Itaigara.

A jornada teve como objetivo compartilhar a trajetória da organização, que já alcançou mais de 80 mil pessoas por meio de projetos como o Jovem Aprendiz Empreendedor, que envolve capacitação profissional de jovens entre 14 e 24 anos.

Na ocasião, estiveram presentes o prefeito ACM Neto, a diretora-presidente da instituição, Rosário Magalhães, além de secretários e gestores municipais, autoridades, parceiros e participantes dos projetos.

“No início, a instituição teve que enfrentar muitas barreiras, inclusive jurídicas, mas a força de vontade e o foco em fazer uma coisa transformadora permitiram que, ao longo desses quatro anos, o Parque Social pudesse se estruturar. Hoje, é uma instituição que realiza projetos importantes para a cidade e com uma visão diferenciada de empreendedorismo social”, disse Neto.

De acordo com Rosário Magalhães, atuar com foco no empreendedorismo social é, ainda hoje, um desafio. “Este é um campo complexo, no qual tecnologias ainda estão sendo testadas e validadas. Essa jornada traduz o sentimento de cada pessoa envolvida e cada vida impactada com os projetos, rumo ao próprio empoderamento”, completou.

Resultados

O evento contou, também, com palestra da empreendedora social Monique Evelle, fundadora da organização Desabafo Social. Atualmente morando em São Paulo, Monique falou sobre a importância do projeto Jovem Empreendedor Social para potencializar a atividade que a ajudou a seguir a carreira de comunicadora.

Hoje, a jovem é referência na área de afroempreendedorismo e é uma das influenciadoras digitais mais promissoras do país.

Desde 2013, 750 jovens já foram beneficiados com a iniciativa – parte deles já conseguiu uma vaga no mercado de trabalho após participar do projeto. Outro programa-modelo, o Agentes da Educação, envolve estudantes de pedagogia que fazem a interlocução entre escola, aluno e família.

*Estagiária sob orientação do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo