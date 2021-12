Evento combate a homofobia no Cine Teatro Solar Boa Vista

Desta terça-feira, 13, até sábado, 17, o Cine Teatro Solar Boa Vista (Brotas) sedia a Semana Solar de Combate à Homofobia. Esta é a segunda edição do evento, que será encerrado exatamente no dia 17 de maio, em que se comemora o Dia Internacional Contra a Homofobia.

Para combater a homofobia e celebrar a diversidade sexual o evento promove bate-papos, performances e exibição de filmes. No encerramento, às 18 horas, apresentam-se as DJs Adriana Prates (Dj de house do coletivo Pragatecno) e Lola Bê (festas A Bolha e Top Top).

Nesta terça, a programação se inicia às 19h30 com a Mostra Diversidade na Tela, do Projeto "Terças na Tela do Circuito Popular de Cinema e Vídeo", com a exibição de curtas-metragens que abordam diferentes questões sobre o universo LGBT.

Os curtas exibidos serão "Café com Leite" e "Eu Não Quero Voltar Sozinho" (direção de Daniel Ribeiro), "Jessy" (direção de Paula Lice, Rodrigo Luna, Ronei Jorge) e "O Diário de Márcia" (direção de Bertrand Lira). Após as exibições, haverá um bate papo mediado por Thais Faria, jornalista e membro do Coletivo Kiu! e do CUS - Grupo de Estudo de Cultura e Sexualidade.

As atividades continuam na quarta e quinta-feira, às 19h30, com Ciclo de Debates do CUS mediado pelo Grupo de Estudos de Cultura e Sexualidade. O grupo faz parte do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Congrega professores, alunos de pós-graduação e graduação interessados em estudar as relações entre a cultura, gênero e sexualidade.

Já na sexta-feira, a programação continua com performances que mesclam artes visuais, vídeo e corpo, a partir das 19h30, realizado por artistas e estudantes da Universidade Federal da Bahia. A entrada do evento é franca.

adblock ativo