Evento celebra Dia do Orgulho Nerd com desfile de cosplayer na Barra

O Dia do Orgulho Nerd, comemorado nesta quinta-feira, 25, é celebrado em um evento no Shopping Barra, em Salvador. A programação conta com a apresentação do DJ Matth e um bate-papo sobre games e cultura geek com o youtuber Marcello Borges, a cosplayer Camilla Maia (Arlequina), o membro do Conselho Jedi Bahia, João Marcelo Cunha, a cosplayer e jornalista de cultura geek, Mandy Nolasco, além do produtor de eventos geek Carlos Alberto (cosplayer Cloud).

O evento, que acontece entre 17h e 21h, será encerrado com um desfile de cosplayers no centro comercial. O universo dos livros, séries, filmes, quadrinhos, jogos e high tech também estará disponível em stands montados no shopping. A entrada para o evento é gratuita.

