Evento celebra dia das mães e da família em Salvador

Será realizado no dia 18 de maio, a quarta edição do 'Day Off Family 2019', que terá como tema 'A educação através do equilíbrio emocional'. O evento acontece, das 8h às 12h, no auditório da loja Ferreira Costa, localizada na avenida Paralela. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site Instituto Somos Pais.

Celebrando o Dia das Mães e o Dia da Família, o evento também marca o lançamento do Instituto Reconexão, que visa levar cada pessoa a uma jornada de equilíbrio emocional, focando na qualidade em diversas áreas da vida. No local estarão a terapeuta sistêmica de vida e fundadora do Instituto Somos Pais, Jéssica Costa, a especialista de vida e carreira, Tammi Lemes, o terapeuta holístico e educador em práticas orientais energéticas, Jean Francisco.

Durante o evento serão abordadas questões que se tornam influências diretas na educação dos filhos, como a relação com os pais, o equilíbrio e a vida profissional. O foco principal é esclarecer dúvidas sobre a maternidade e paternidade, além de promover troca de experiências.

O 'Day Off Family 2019' conta com apoio do Espaço Canguru, Revista Meu Bebê, Guia Mães de Salvador, Blog Querida Mamãe, Leonardo Oliveira Fisioterapia, Larissa Brum Fotografia e Ferreira Costa.

