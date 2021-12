Evento apresenta novidades para casamento gay em Salvador

A Mostra Together, que é voltada ao público LGBT, será lançada neste domingo, 28, no Hotel Deville Prime, em Itapuã. O evento, que será das 14h às 18h, irá apresentar temas sobre o planejamento e a realização de casamentos homoafetivos em Salvador.

A ideia é atender a especificidades deste público, como afirma Cris Arcuri, uma das organizadoras da Mostra. "Existem muitas outras feiras de eventos na cidade, porém já percebemos que muitos homossexuais notam falta de receptividade do mercado, e, por isso, não se sentem à vontade de frequentar esses encontros", adianta.

Ela afirma ainda que, diante deste cenário, "vimos a necessidade de um evento direcionado para eles, com fornecedores especializados e simpatizantes".

O lançamento terá um bate-papo com a educadora sexual Cris Arcuri, da "Coisas de Menina Sensual", e com a psicóloga Carol Pazos, do "Deixa de Mimimi", além de um pocket show com a banda Mais Balada, com Gabriel Levi.

Em 2017, a Mostra Together oficial acontecerá nos dias 24 e 25 de janeiro. Na época, os participantes terão acesso a exposições de produtos e serviços, desfiles, palestras, apresentação musical.

Quem estiver interessado em participar do evento, pode se inscrever pelo email expotogether@gmail.com.

Casamento gay

Segundo dados do IBGE de 2014, ocorreram no país 4.854 casamentos entre pessoas do mesmo sexo, o que significa um aumento de 31,2% em relação a 2013, ano em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que os cartórios realizassem a união civil entre LGBT.

Deste total de uniões homoafetivas, 50,3% foram entre mulheres e 49,7% entre homens.

