Evento aborda segurança e Carnaval

Com o objetivo de fazer uma ampla discussão sobre o trabalho das diversas instituições envolvidas na operação do Carnaval 2017 e propor melhorias para a edição de 2018, teve início na manhã desta quinta-feira, 25, no Centro de Operações e Inteligência 2 de julho, no workshop A Segurança Pública no Período Momesco.

Infraestrutura de energia elétrica, grade de eventos da empresa Salvador Turismo, da Prefeitura de Salvador e painéis com análise crítica da atuação das polícias e Corpo de Bombeiros foram alguns dos temas tratados na primeira fase do evento ocorrido na sede da SSP, no CAB.

A abertura também contou com a presença do subsecretário Ary Pereira Oliveira e de representantes da Marinha, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar e Civil, Departamento de Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros.

“Segurança Pública é algo muito dinâmico, transversal, então é preciso uma integração entre as forças do sistema de defesa social no Carnaval de Salvador”, afirmou o tenente coronel Marco Oliveira, superintendente de gestão tecnológica e organizacional e coordenador de grandes eventos da SSP.

Ele lembrou ainda que o workshop visa evitar o surgimento de eventos que não tenham sido planejados.

Conselho

Para o presidente do Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar), Pedro Costa, a iniciativa tem uma importância fundamental, pois a Secretaria da Segurança Pública é a “mola mestra” do carnaval.

“Esse evento está sendo realizado com bastante antecedência da próxima edição em 2018, para que a gente possa facilitar e azeitar o trabalho de todos os órgãos envolvidos”, finalizou o presidente do Comcar.

Ao final do encontro, uma carta com os encaminhamentos foi entregue a todos os envolvidos, como forma de oficializar as deliberações discutidas no evento.

