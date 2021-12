Eu brinco, eu existo!: projeto de educação infantil beneficia 150 crianças

Foi iniciado na tarde desta quarta-feira, 13, a série de eventos que tem como objetivo estimular a promoção e a igualdade racial. As 150 crianças da educação infantil da Escola Municipal Gersino Coelho, no bairro do Doron, em Salvador, receberam bonecas e bonecos negros, além contação de histórias afro.

O evento “Eu brinco, eu existo!” é uma ação é do ateliê de brinquedos Amora, em parceria com a Prefeitura, que fará outras 11 escolas públicas de Salvador serem beneficiadas, alcançando um total de duas mil crianças da primeira infância à adolescência.

Os brinquedos distribuídos no evento serão usados pelos educadores para que possam trabalhar durante todo o ano letivo, com diversas turmas promovendo e estimulando a igualdade racial.

As ações a serem realizadas pelo projeto visam a divulgação de práticas de promoção de igualdade racial, estimulando e divulgando a estética e a cultura afro, a diversidade étnica e os ensinamentos da história africana.

A idealizadora do Ateliê Amora – Brinquedos Afirmativos, a designer Geórgia Nunes, explicou em nota que a ideia surgiu a partir de uma pesquisa que a fez constatar que as bonecas e bonecos negros ocupam apenas 3% das prateleiras de lojas de brinquedos.

Ainda durante o mês de março, as ações serão realizadas nas escolas Nossa Senhora dos Anjos, em Brotas, e Fonte do Capim, na Fazenda Grande do Retiro. Já em abril, as atividades chegarão na Escola Saturnino Cabral, em Cosme de Farias, no CMEI Cecy Andrade, em Sussuarana, na Escola Municipal Pernambués, em Pernambués, e na Escola Paulo Freire, no Arraial do Retiro.

No mês seguinte e último do projeto, a programação ocorrerão nas escolas Primeiro Passo, Clemilda Andrade, localizada em Brota, e nas municipais do Quingoma, Calafate e Periperi.

