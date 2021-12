"Eu a amava", diz ex que confessou matar jovem em passarela

O motorista Jeã da Silva Marques Sousa, de 34 anos, que confessou ter matado a jovem Jéssica Ramos dos Santos, 20, na passarela do Shopping Paralela, em Salvador, disse ter se arrependido do crime, cometido na última terça-feira, 7. Jeã também afirmou amar a ex-companheira, com quem tem uma filha de dois anos.

Durante coletiva de imprensa, na manhã desta sexta, 10, o criminoso, que poderá ser condenado a até 30 anos de prisão, chorou diante dos jornalistas. "Ele ficou emocionado e disse que amava a vítima", informou a delegada Jamila Cidade, titular em exercício da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

Jeã foi preso na tarde de quinta-feira, 9, ao se apresentar, acompanhado do advogado, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ele confessou a autoria do crime, mas não soube informar a real motivação do assassinato, alegando uma série de fatores, como ciúmes, ressentimentos, desprezo, segundo informou a Polícia Civil.

Segundo a delegada, Jeã teve um relacionamento conturbado com a vítima e, mesmo depois da separação, ocorrida há um ano, ele agrediu Jéssica outras duas vezes.

Em dezembro de 2013, durante uma briga, Jeã cortou o cabelo da comerciaria e feriu seu rosto com faca. Após ser denunciado pela companheira, ele chegou a ser conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde ficou custodiado por um dia.

Crime

De acordo com a Polícia Civil, com base no depoimento de testemunhas, no dia do crime Jeã se aproximou de Jéssica e desferiu mais de 15 facadas, a maioria nas costas. Ela estava indo para o trabalho quando foi atacada na passarela.

Ambulantes e populares que estavam no local tentaram defender a comerciária, mas não obtiveram sucesso. Segundo a polícia, populares chegaram a perseguir o criminoso, mas não conseguiram alcançá-lo.

Jeã contou à delegada que saiu de sua casa, no Parque São Cristóvão, e estacionou o carro, um Corsa prata (placa NYT 5628), em frente ao ponto de ônibus.

Ele viu quando Jéssica se aproximou da passarela e ficou aguardando a moça passar. Após cometer o assassinato, ele tentou fugir a bordo do veículo, que teve o pneu furado.

Jeã deixou o automóvel numa rua do Centro Administrativo da Bahia (CAB) e seguiu de ônibus. O carro já foi encaminhado à perícia. Jeã não informou à delegada onde esteve escondido antes de se apresentar no DHPP.

O criminoso será encaminhado ao Sistema Prisional, onde ficará à disposição da Justiça Criminal.

