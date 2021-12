Estuprador foragido de Minas Gerais é preso em Salvador

Com seis mandados de prisão expedidos pela Justiça de Ipatinga, em Minas Gerais, por roubo, estupro e tentativa de estupro, Marques Alves dos Santos Filho, de 40 anos, foi capturado, nesta quinta-feira, 29, na Barra, em Salvador, informou a Polícia Civil. Marques foi flagrado quando trabalhava como gesseiro num edifício em construção no Morro Ipiranga. Ele foi preso por policiais da Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil (COE), por volta das 16h, e será transferido à cidade mineira.

Segundo a polícia, Marques trabalhava há quatro anos em uma empresa da área de construção civil, sediada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele assumia a identidade falsa de Vinicius Marcos da Silva desde o ano 2001. Conforme os investigadores, ele conseguiu uma certidão de nascimento falsificada, no final do período de sete meses em que esteve recolhido no Presídio de Salvador.

Ainda de acordo com a polícia, Marques havia assaltado uma mulher no estacionamento do Shopping Iguatemi. "Ao ser preso por esse crime, no ano 2000, Marques, que não dispunha de qualquer documento pessoal, informou chamar-se Marco Antônio da Silva, tendo cumprido a pena assumindo esse primeiro nome falso", informou a Polícia Civil.

O foragido da Justiça Mineira é natural do município baiano de Paulo Afonso (distante a 507 km da capital baiana). Ele foi morar em Minas com a família ainda na infância. Segundo a polícia, Marques praticou sete assaltos contra mulheres, entre os anos de 1998 e 1999, na região conhecida como Vale do Aço, em Minas. Pelo menos três das vítimas foram violentadas.

Ele foi preso em Ipatinga no ano de 2000, conseguiu fugir da cadeia pública local naquele ano, transferindo-se para Salvador, onde vive há 13 anos com a esposa e uma filha, no bairro de Itapuã.

