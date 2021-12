Estuprador de médica evitou ser rastreado pelo celular

Antes de sair do estacionamento para tentar realizar saques em uma agência bancária e cometer o estupro, o bandido que violentou a médica do Hospital São Rafael passou 90 minutos com ela dentro do carro, no interior do estacionamento onde ela foi abordada.

Segundo a polícia, a médica entrou às 18h30 no Well Park e saiu às 20h dirigindo seu Honda Civic de cor prata, com o criminoso no banco do carona. O próprio criminoso disse que só poderia deixar o local depois das 19h30.

Antes de sair, ele mandou a vítima apagar todos os aplicativos do celular e tablet, para não ser rastreado durante o crime. Para passar o tempo, eles conversaram sobre política e o tema polêmico da redução da maioridade penal.

O titular da 10ª DT (Pau da Lima), William Achan, disse que tenta levantar perfis de pessoas que roubam em estacionamento e ainda busca uma relação com ex-funcionários do hospital e do estacionamento.

"É um bandido muito astuto que fez de tudo para não deixar rastros", descreve o delegado. Ao refazer o caminho com os policiais para descobrir o local do crime, a vítima ficou bastante abalada. "Ela perdeu o chão na hora. Achamos o jaleco e outros pertences", relata o delegado. "Ele a ameaçou de morte, caso ajudasse a polícia a encontrá-lo". A médica deixou o criminoso em um local que não soube determinar e procurou ajuda em uma loja de conveniência de um posto de gasolina, onde ligou para os familiares.

Disfarce do jaleco

"A vítima contou que estava se deslocando para o veículo, quando viu uma pessoa próxima. Como o indivíduo estava de jaleco, ela não se preocupou e foi abordada ao disparar o alarme do carro", relata William Achan.

O bandido fingiu estar armado. As imagens das câmeras de segurança do estacionamento passam por tratamento no Departamento de Polícia Técnica.

O Hospital São Rafael informou, por meio de nota, que mantém contato com a Well Park, prestadora do serviço de estacionamento, para assegurar o bom andamento das investigações e cobrar medidas para evitar novos casos dessa natureza.

O suspeito foi com a vítima para uma agência em Porto Seco Pirajá. Como a agência estava fechada, ele desistiu do roubo e estuprou a vítima.

