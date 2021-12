Estudos de impacto da ponte SSA-Itaparica começam em 15 dias

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 13, o resultado da licitação para a escolha das empresas que vão elaborar os estudos e o relatório de impacto ambiental do projeto da Ponte Salvador-Itaparica. De acordo com informações do governo do Estado, a previsão é que os trabalhos comecem em 15 dias.

O consórcio internacional formado pelas empresas V&S Ambiental (Brasil) e Nemus (Portugal) alcançou a maior pontuação e ficou em primeiro lugar, com o preço final de R$ 7,2 milhões.

De acordo com informações divulgadas no edital, os estudos englobam um diagnóstico e planos de compensação do impacto ambiental, principalmente na Ilha de Itaparica, na baía de Todos-os-Santos e áreas do Recôncavo afetadas pelo projeto.

Também é necessária uma avaliação dos impactos socioeconômicos do empreendimento, relacionados a questões da água, esgoto e resíduos sólidos decorrentes da maior ocupação da ilha.

O segundo colocado na licitação foi o consórcio Arcadis Logos S.A. (Brasil/Holanda). Concorreram também a Polar Inteligência em Meio Ambiente Ltda. (Brasil) e o consórcio nacional STE/Bourscheid/Ecotech. O prazo legal para recursos é de cinco dias úteis.

