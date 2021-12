Estudo avalia equipamentos urbanos

Um levantamento feito pela regional baiana do Sindicato das Empresas de Arquitetura e Engenharia (Sinaenco-BA) aponta deterioração na infraestrutura de 20 equipamentos públicos e imóveis de Salvador.

>>Governo informa, por nota, que está ‘atento’

Batizado de Prazo de Validade Vencido, o documento, divulgado na quarta-feira, mostra o resultado da avaliação de pontes, viadutos, passarelas, estação elevatória e outras edificações.

Itens avaliados no estudo atual Itens avaliados no estudo atual

O trabalho traz, ainda, outros 14 pontos identificados em levantamentos anteriores, que agora foram reavaliados. Houve melhora apenas em uma estrutura.

Itens avaliados no estudo anterior Itens avaliados no estudo anterior

Todas as 34 estruturas, segundo o presidente da regional baiana do Sinaenco, Carlos Alberto Stagliorio, foram escolhidas “aleatoriamente”, e o principal problema encontrado está relacionado às estruturas metálicas.

4

Dentre os itens avaliados, quatro estão em situação mais grave, segundo o especialista. A primeira delas, uma ponte sobre o rio Jaguaribe, tem armaduras expostas e em estágio avançado de corrosão, além de concreto de proteção em péssimo estado.

A segunda, uma ponte sobre o rio Jacuípe, na Estrada do Coco, exibe sinais de infiltração. O concreto de proteção também foi avaliado como em péssimo estado e há ferragens expostas.

Tubos e viaduto

O terceiro item, no bairro do Imbuí, mostra tubulações com pilares de sustentação rompidos.

A quarta estrutura, um viaduto nas proximidades da Arena Fonte Nova, apresenta rachaduras e fissuras na estrutura de concreto armado.

Para Stargliorio, três fatores costumam causar a deterioração: a influência do clima de Salvador, falta de manutenção ou problemas na própria obra.

No entanto, ele frisa que é necessário fazer uma análise de cada equipamento para identificar as causas e como recuperar.

“O salitre ataca o concreto. Se o concreto não for muito impermeável, não tiver uma espessura adequada, ele penetra e ataca as ferragens. Quando as estruturas metálicas são afetadas, além de corroer, acaba inchando os produtos que ele forma lá dentro. E, quando incha, acaba derrubando o próprio concreto”, diz Stargliorio.

Alerta

O objetivo, destacado no próprio documento, é “alertar” autoridades e a sociedade sobre “a urgência e a importância da adoção por parte dos órgãos públicos das esferas federal, municipal e estadual de uma política permanente de manutenção”. Segundo o presidente do Sinaenco-BA, “queremos fazer entender que é necessária a manutenção”.

Casarões

Com relação ao trabalho atual, há uma avaliação, também, de casarões do Centro Histórico, região com muitos imóveis abandonados e degradados que precisam de manutenção. E um olhar sobre o que o Sinaenco chama de “enchentes”, referindo-se a alagamentos nos períodos de chuva.

O levantamento atual será encaminhado, segundo o sindicato, para a prefeitura e o governo do estado. “Vamos recomendar que os governos verifiquem isso. Se acharem conveniente, que estendam esse levantamento e que, dentro do planejamento financeiro, verifiquem quais são as prioridades”, afirma Stargliorio.

Esta é a terceira edição do levantamento, que já foi feito nos anos de 2006 e 2008 pelo sindicato, que representa mais de 33 mil empresas em todo o país (duas mil delas na Bahia) – oferecendo serviços de planejamento, estudos, planos, pesquisas, entre outras atividades relativas à arquitetura e à engenharia.

A TARDE procurou a prefeitura da capital, mas, até o fechamento da edição, não teve resposta de assessores.

Estádios

Em 2007, o Sinaenco nacional fez um quarto trabalho: uma comparação de 29 estádios do país. À época, o da Fonte Nova foi considerada o pior.

O resultado foi divulgado em 1º de novembro daquele ano. No dia 25 do mesmo mês, parte da arquibancada da Fonte Nova desabou, matando sete pessoas.

adblock ativo