Estudantes usam nariz de palhaço e protestam na Unifacs

Estudantes da Universidade Salvador (Unifacs) protestam nesta quarta-feira, 9, em frente à instituição, no Caminho das Árvores. De acordo com a aluna de arquitetura Grace Hoffmann, eles reclamam do aumento de 19% da mensalidade, corte na cota de impressão, limpeza e demissões.

Com nariz de palhaço e panelas na mão, os manifestantes exibem faixas com dizeres, como "Educação não é mercadoria, é serviço". Cerca de 50 alunos participam do protesto.

Por meio de nota, a Unifacs informou que mantém abertos os canais de comunicação com seus estudantes e que colocou seu quadro de Diretores e Reitora à disposição para a realização de reuniões com os alunos dos diversos prédios de aulas, de forma a elucidar todas dúvidas levantadas. Estas reuniões estão ocorrendo desde fevereiro/2016.



Disse ainda que o índice de reajuste da mensalidade está de acordo com a Lei n 9870/99 e é previsto no contrato de prestação de serviços educacionais. Na hora de calculá-lo, a universidade procurou minimizar o impacto da inflação do período.

E sobre as cotas de impressão falou que eram oferecidas como cortesia pela universidade e foram substituídas por serviços de autoatendimento, com preços abaixo dos praticados pelo mercado.

