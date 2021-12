Estudantes terão direito a meia passagem na integração entre metropolitano, metrô e ônibus urbano

O governador Rui Costa assinou nesta sexta-feira, 6, o decreto que, por parte do Governo do Estado, garante a plena integração para estudantes que utilizam os sistemas de ônibus metropolitano e urbano de Salvador, além do metrô. O decreto irá igualar as legislações de transportes, dando direito aos usuários de pagarem o valor de meia passagem.

Os detalhes para a integração geral foram discutidos em reunião entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) e a CCR Metrô.

A decisão será publicada neste sábado, 7, no Diário Oficial do Estado (DOE). Para o governo, a publicação será o ponto de partida para que a Prefeitura de Salvador faça a adequação e os ajustes técnicos necessários nas máquinas dos ônibus da capital, para o pleno funcionamento da integração.

