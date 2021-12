Estudantes terão até o dia 31 para revalidar Salvador Card

Os estudantes da capital baiana beneficiados pela meia passagem têm até o próximo dia 31 para revalidar o Salvador Card. Os alunos que não realizarem a revalidação do cartão não poderão receber créditos após este prazo, mas terão todo o ano para fazer o serviço.

Segundo a assessoria de imprensa do Sindicato das Empresas de Transportes Públicos de Salvador (Setps), a revalidação foi iniciada desde o dia 1º de fevereiro, mas apenas 10% dos 300 mil alunos foram a um dos postos para realizar o processo. Ainda segundo o sindicato, todas as escolas e faculdades em Salvador já enviaram o cadastro atualizado de estudantes.

Os beneficiados com o cartão de meia passagem estudantil devem acessar o site do Salvador Card para se certificar se estão aptos. Caso não esteja, é preciso entrar em contato com a secretaria da instituição de ensino em que está matriculado.

adblock ativo