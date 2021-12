Estudantes terão acesso gratuito a jogos na Arena

Um projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação em parceria com a Arena Fonte Nova vai permitir que alunos da rede estadual de ensino possam assistir os últimos sete jogos do Bahia em Salvador pelo Campeonato Brasileiro com entradas gratuitas.

O convênio "Estudante na Arena é Show de Bola" será oficializado no próximo domingo, 29, quando o Esquadrão encara o Vasco pela 24ª rodada do torneio, e, segundo o governo do Estado, visa ampliar o interesse dos estudantes e das famílias pela prática esportiva e promover o acesso dos estudantes ao estádio.

Para esta primeira partida, os alunos da Escola Estadual Ministro Pires e Albuquerque (no IAPI) e do Colégio Estadual Alfredo Magalhães (no Rio Vermelho) estarão na Arena. No total, 630 pessoas, entre estudantes e familiares, serão contemplados.

Seleção

Nessa fase do projeto, 280 alunos, 280 pais (ou responsáveis) e 70 professores das 14 escolas selecionadas - no total de 630 - vão participar dos sete jogos que restam do Bahia na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro 2013.

As escolas que irão participar dos jogos fazem parte do Projeto de Educação Integral do Estado, integrando o eixo Cultura Corporal. A assiduidade nas oficinas esportivas é um dos critérios decisivos para a escolha dos 20 estudantes de cada unidade contemplada.

Além de Bahia x Vasco neste domingo, a Arena Fonte Nova recebe ainda seis jogos do tricolor pelo Brasileirão este ano: contra a Ponta Preta (6 de outubro), São Paulo (20 de outubro), Atlético-PR (27 de outubro), Atlético-MG (10 de novembro), Portuguesa (24 de novembro) e Fluminense (8 de dezembro).

