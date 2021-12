Estudantes têm até terça para revalidar Salvador Card

Segue até esta terça-feira, 31, o prazo para a revalidação do Salvador Card, carteira que dá direito à meia passagem nos ônibus.

Os estudantes devem realizar o procedimento em um dos postos do serviço, localizados na Estação da Lapa, no Comércio e na avenida ACM.

É necessário levar a carteira de identidade e comprovante de matrícula, além de pagar uma taxa de R$ 6, valor equivalente a duas passagens.

Aqueles que não fizerem a revalidação terão o cartão bloqueado na quarta-feira, 1º. Entretanto, caso haja algum valor no cartão, ele poderá será utilizado até o crédito acabar.

A reportagem do Portal A TARDE esteve na manhã desta segunda-feira, 30, no posto do Iguatemi, que segue com movimento tranquilo e sem filas.

adblock ativo