Estudantes técnico e superior vão pagar meia em lanchas

Estudantes dos níveis superior e técnico residentes nos municípios de Itaparica e Vera Cruz que estudam em Salvador vão pagar meia passagem na travessia por lancha Salvador-Mar Grande. O projeto de lei, 21.290/2015, que implantou a mudança foi aprovado nesta terça-feira, 3, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBa). Não há previsão de data para implantação dos novos valores.

Será necessário fazer um cadastro em postos no Terminal Marítimo do Comércio e no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, portando comprovante de residência, bem como a matrícula em unidade de ensino superior ou escola técnica da capital baiana. O estudante receberá, então, uma carteira de identificação para ser apresentada no embarque, nos dois sentidos da viagem.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que administra o sistema de transporte, informou que não há previsão para o início da nova cobrança até que haja uma reunião na instituição para definir a aplicação da lei. Segundo a instituição, não haverá aumento da passagem por conta da aprovação.

A deputada Maria del Carmen (PT), foi quem apresentou o documento à Assembleia, feito em conjunto com a Associação dos Estudantes da Ilha de Itaparica (Aeita) e do vereador Jorge Michelli, de Vera Cruz.

Outras aprovações

Outras quatro propostas foram aprovadas na sessão. Uma delas assegura ao consumidor o direito de escolher a oficina na qual deseja realizar o serviço de reparo de veículo em caso de acionamento da operadora, de autoria deputado Zé Raimundo (PT). A outra, do deputado Marcelino Galo (PT), inclui o dia 7 de janeiro de 1823 entre as datas históricas do calendário estadual.

Já o PL 21.226, de autoria da deputada Ivana Bastos (PSD), institui a Política Estadual de incentivo à geração e aproveitamento da energia solar na Bahia, de forma a estimular investimentos e implantação dos sistemas de energia solares ecológicos. Foi aprovado ainda o projeto que isenta o pagamento de pedágio para pessoas portadoras de doenças graves em tratamento fora do seu domicílio, de autoria do Pastor Sargento Isidório, PSC.

