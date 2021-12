Estudantes de diferentes faculdades, escolas e cursos pré-vestibular de Salvador protestaram nesta segunda-feira, 28, em apoio à mobilização nacional dos caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel. Pela manhã, eles se concentraram em frente ao Shopping da Bahia, para onde retornaram durante a tarde. Por volta de 17h30, o grupo partiu em caminhada até a avenida Luiz Viana (Paralela), com o objetivo de chamar a atenção de pedestres e motoristas para as reivindicações;

"Nós somos independentes e apartidários e estamos buscando o retorno da democracia. Somos contra a intervenção militar, a opressão social e o aumento abusivo dos impostos, e a favor das eleições diretas e a redução do preço dos combustíveis", ressalta a universitária Líliã Sales, de 29 anos.

Estudantes realizam protesto em apoio à mobilização dos caminhoneiros | Foto: Divulgação/ATarde

