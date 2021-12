Estudantes queimam boneco do prefeito em protesto

Após queimarem um boneco que fazia alusão ao prefeito João Henrique, por volta das 17h30, os estudantes do Movimento Exú Tranca Ruas – SSA / Revolta do Buzu 2011, encerraram o ato desta sexta-feira, 7. A manifestação teve início às 15h30, com uma caminhada que partiu do Campo Grande, até a Prefeitura Municipal.

Puxados por um carro de som e portando faixas, bandeiras e cartazes, os estudantes seguiram pelas ruas do centro da cidade, entoando palavras de ordem como “Os estudantes já decidiram, João Henrique é o pior prefeito do Brasil", e “Nas férias, na chuva, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil”.

Durante o percusso, populares expressaram apoio ao movimento, parabenizando os estudantes pelos atos que vêm sendo realizados.

“Concordo plenamente com o movimento pois este aumento é absurdo”, disse a contabilista Zenilda Novais, de 48 anos. Acompanhada da filha Amanda Bacellar, a professora Hebe Bacellar, 56 anos, se juntou aos estudantes em apoio às manifestações. “Não usamos ônibus, porque temos carro, mais viemos protestar, junto a estes meninos, contra o absurdo do reajuste de um transporte público tão precário”, disse.

Ao chegarem na Praça Castro Alves, uma barricada formada por uma viatura da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) e duas viaturas da Rondesp (Rondas Especiais da Polícia Militar), impediu a passagem do carro de som. Um representante da prefeitura apresentou um decreto municipal que proíbe veículos com som no Centro Histórico. Após entrarem em acordo com os agentes da polícia e representantes da prefeitura, os estudantes seguiram adiante sem o uso do carro de som, que ficou parado no local.

Por ordem do prefeito João Henrique Carneiro, um cordão de isolamento humano formado por policias militares e agentes da guarda municipal impediram o acesso dos estudantes às escadarias da prefeitura. A Polícia Militar (PM) acompanhou toda passeata, com o objetivo de manter a tranquilidade e a ordem, conforme declarou o tenente coronel Nascimento.

Diálogo - Pela primeira vez desde que começou a série de manifestações, no dia 3, os estudantes receberam um convite para dialogar. Sósthenes Macedo, superintendente da Sucop (Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador), solicitou aos estudantes que elegessem uma comissão para que haja um diálogo entre eles e o novo secretário municipal de transporte e infraestrutura, Marcelo Abreu.

Por se tratar de um movimento sem lideranças, os estudantes acordaram que durante a assembleia realizada na noite desta sexta-feira, no Colégio Central, definirão qual a melhor forma de diálogo com o poder executivo municipal. Entre as propostas a serem lançadas a votação estão audiência pública e comissão com ou sem poderes deliberativos.

De acordo com Aluã Moura, integrante dos Praças Vermelhas e membro do Movimento Exú Tranca Ruas - SSA / Revolta do Buzu 2011, mais de 150 estudantes participam da eleição.

Objetivos – Na pauta de reivindicações dos estudantes estão o aumento e regulamentação dos postos de recarga do SalvadorCard; aumento da frota de ônibus (inclusive no ‘pernoitão’); facultatividade da recarga antecipada; fim da taxa de revalidação do SalvadorCard; reforma das Estações de Transbordo e da Lapa; melhoria do Sistema de Integração.

Além da reativação do Conselho Municipal do Transporte, com participação paritária da sociedade civil; inclusão dos estudantes da Educação Profissional e Educação à Distância ao uso do SalvadorCard; inauguração do metrô e ampliação do percurso; adesão de todos os ônibus, inclusive os seletivos, ao sistema de meia passagem; regulamentação das passagens metropolitanas; fim das cotas diárias de meia-passagem; congelamento da tarifa e passe-livre.

