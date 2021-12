Estudantes protestam no interior da Bahia

Estudantes de diferentes municípios baianos paralisaram as atividades acadêmicas nesta terça-feira, 29, para reivindicar contra a falta de infraestrutura e escassez de professores nas instituições de ensino. O aumento na passagem dos transportes coletivos urbanos também foi motivo para alunos irem às ruas em Feira de Santana e Ilhéus.







Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), alunos das três sedes da unidade - Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié - ainda reclamaram de problemas com a assistência estudantil e contra o decreto governamental nº 12.583 (acesse aqui), em vigor desde 9 de fevereiro de 2011, e a Portaria de nº 001 (acesse aqui), de 22 de fevereiro deste ano.









adblock ativo