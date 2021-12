Estudantes protestam na Lapa por redução da tarifa de ônibus

A manifestação dos estudantes do movimento Revolta do Buzu 2011 ou Exu Tranca-Ruas, que começou na manhã desta segunda-feira, 7, nas proximidades do posto do SalvadorCard, na Estação da Lapa, foi encerrada por volta de 13h50, na região do Campo Grande.

De acordo com os manifestantes, vários protestos foram realizados em diferentes bairros da cidade como Paralela, Itapuã, São Caetano e Campo Grande. Alguns estudantes foram às escolas na tentativa de convencer outros jovens a participar da mobilização.



O protesto começou por volta das 10h, com os estudantes impedindo a saída dos ônibus na Estação da Lapa com intervalos de dez minutos. Em seguida, após liberarem os coletivos, fecharam parte da pista da Avenida Centenário nas imediações do terminal de transbordo, seguindo em direção ao Campo Grande.

Impacientes, o motorista de um carro e o piloto de uma moto furaram o bloqueio, provocando uma pequena confusão que foi controlada por policiais. Outra manifestação está programada para esta quinta-feira, 10, no Campo Grande. A reportagem do A Tarde On Line tentou contato com a assessoria da Secretaria de Transportes e Infraestrutura (Setin), mas não obteve sucesso.

O grupo reivindica a redução da tarifa do transporte coletivo, que passou a custar R$ 2,50 em janeiro deste ano, congelamento da tarifa em R$ 2,30 por dois anos, ônibus nas ruas por 24 horas e abertura de discussão para avaliação do valor cobrado pelo serviço.







*Com redação de Giovanna Castro

