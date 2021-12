Estudantes protestam na Av. Garibaldi e na Estação da Lapa

Um grupo de estudantes realiza uma manifestação no início da tarde desta quinta-feira, 1º, na Avenida Anita Garibaldi, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Transporte e Trânsito do Salvador, ainda não há informações sobre as reivindicações do grupo, nem se há relação com o Movimento Passe Livre (MPL).

Integrantes do MPL, por sua vez, realizam novo protesto nesta quinta. Após a concentração na Câmara Municipal, que foi ocupada pelo grupo há 11 dias, eles seguiram pelo centro da cidade com direção à Estação da Lapa.

Ainda está previsto um protesto no Sindicato das Empresas de Transportes (Steps), em Brotas.

