Estudantes protestam e pedem que escola não seja fechada em Piatã

Alunos do Colégio Estadual Satélite, em Piatã, protestaram na avenida Orlando Gomes na manhã desta terça-feira, 14. Durante a manifestação, eles exibiram cartazes pedindo o não fechamento da unidade.

"A comunidade diz não ao fechamento da escola", "Satélite não vai fechar", "Sem escola, sem futuro" e "Precisamos da nossa escola" eram algumas das mensagens divulgadas pelos manifestantes.

O protesto acontece por conta do temor de pais e alunos do colégio ser desativado, conforme foi noticiado por A TARDE nesta segunda, 13. O medo começou depois que foi negada a matrícula de discentes novos para a turma do 6º ano este ano. Na ocasião, alguns pais foram informados de que a escola iria fechar em 2018.

A Secretaria de Educação (SEC) disse que não há previsão de fechamento da unidade escolar durante o ano letivo de 2017, sem descartar que isso aconteça no próximo ano.

O colégio é referência na rede estadual na inclusão de alunos com deficiência. Dos 312 alunos da instituição, 47 fazem parte do grupo de estudantes que recebem atenção especial.

No protesto, os manifestantes fecharam a avenida Orlando Gomes, o que complicou o trânsito no local. Eles liberaram a via por volta das 10h e o fluxo já foi normalizado, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

