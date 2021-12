Estudantes protestam contra possível fechamento de escola em Salvador

Alunos do Colégio Estadual Odorico Tavares, localizado no Corredor da Vitória, em Salvador, realizaram um protesto na manhã desta quinta-feira, 5. A manifestação que acontece desde ontem, 4, por conta do possível fechamento da instituição de ensino.

O protesto que teve início por voltas das 10h e contou com cerca de 100 alunos, interrompeu completamente o trânsito da região. O tráfego no local só foi liberado em regime de revezamento com a chegada da Polícia Militar (PM).

De acordo com os estudantes, na semana passada eles foram informados de que não existia a possibilidade de se rematricular na instituição, e que novas matrículas também estavam suspensas.

"Essa manifestação é para parar essa tática de 'deterioramento' do colégio. Falta investimento, falta infraestrutura, e a cada ano eles vão declarando uma quantidade de vagas menor do que a que tem de verdade, então vários alunos que querem cursar o ensino médio não conseguem entrar nesse colégio, porque eles dizem que não tem vaga. Os professores e a gestão explicaram o perigo de fechamento do colégio e os argumentos da Secretária (de educação) para isso, mas não é nada detalhado, nada que justifique de verdade", argumentou Gustavo Faria, de 17 anos, estudante do 3° ano do Ensino Médio do CEOT.

Na manifestação, os alunos mostravam cartazes com frases como: "Não fechem a nossa escola", "Pela educação", "Odorico resiste", entre outros. Cursando o 2° ano, Laura Vidal explicou a relação dos estudantes com a instituição.

"Os alunos querem continuar por ser uma escola muito boa, queremos ficar aqui, então a gente luta pelo que é nosso, porque a gente acredita que o Odorico vai mudar a nossa vida na Universidade", afirmou.

Por meio de nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (Sec) não confirmou o fechamento do colégio, informando apenas que "está em diálogo com representantes da comunidade escolar para tratar sobre o ordenamento da oferta".

Ainda na nota, a Sec afirmou que "realiza estudos constantes para reorganização da rede escolar, considerando a frequência nos últimos cinco anos, a capacidade de infraestrutura para atendimento, existência e escolas próximas com a mesma oferta e capacidade física para recepcionar os estudantes".

Confira nota da Sec na íntegra

Em relação ao Colégio Estadual Odorico Tavares, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia informa que está em diálogo com representantes da comunidade escolar para tratar sobre o ordenamento da oferta. A Secretaria garante o atendimento a todos os estudantes do Ensino Médio nas escolas estaduais da Bahia e, conforme determina o artigo n° 10 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n° 9.394/1996, assegura o Ensino Fundamental a partir da colaboração com os municípios. Nesse sentido, a Secretaria realiza estudos constantes para reorganização da rede escolar, considerando a frequência nos últimos cinco anos, a capacidade de infraestrutura para atendimento, existência e escolas próximas com a mesma oferta e capacidade física para recepcionar os estudantes.

adblock ativo