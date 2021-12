Estudantes poderão fazer recarga do SalvadorCard nos bairros

A partir da próxima terça-feira, 21, as prefeituras-bairro da capital começarão a oferecer o serviço de recarga do SalvadorCard.

A ação será em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes (Setps), e atenderá inicialmente a região do Subúrbio-Ilhas, com a instalação de uma máquina de autoatendimento na unidade, localizada no bairro de Paripe.

A previsão inicial é atender cerca de 500 usuários por semana, sendo que essa capacidade deve aumentar gradualmente, a partir do momento em que a população passe a ter familiaridade com o sistema.

