Estudantes poderão fazer recarga do Salvador Card online

Os estudantes que usam o Salvador Card poderão realizar recargas online a partir do próximo dia 18 de fevereiro na capital baiana.

O projeto foi publicado nesta quinta-feira, 6, no Diário Oficial do Município, e para ter direito ao benefício é preciso fazer o cadastro no sistema através de um dos postos do Salvador Card, localizados na Avenida ACM, no Comércio e na Estação da Lapa. Após o procedimento, a recarga poderá ser feita pela internet, pelo site do Salvador Card, e o pagamento feito por meio de boleto bancário, que deverá ser impresso e pago em casas lotéricas ou agências bancárias.

O decreto prevê que os créditos fiquem disponíveis por 20 dias, sendo que o estudante que comprar acima de 30 passagens ficará isento da taxa de serviço, que vai de R$ 1,12 a R$ 2,80, a depender da quantia comprada.

