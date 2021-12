Estudantes podem revalidar online cartão de meia passagem

Os estudantes de Salvador já podem realizar a revalidação online do cartão de meia passagem estudantil deste ano. Com o objetivo de dar mais comidade e ganho de tempo, o procedimento pode ser feito por meio do aplicativo de recargas.

A revalidação custa R$ 7,40, mais a taxa de serviços do aplicativo, que é de R$ 3,70. O pagamento pode ser feito por meio do cartão de crédito, débito, transferência, depósito e boleto. É necessário que o cartão de meia passagem tenha um saldo de, pelo menos, R$ 1,85.

Para fazer o cadastro, o interessado precisa baixar o aplicativo no celular, tanto androide quanto IOS, ou acessar o site www.kimrecarga.com.br. Depois, o usuário precisa cadastrar o cartão e clicar na aba revalidar.

Após o procedimento, basta anexar a foto do comprovante e aguardar que a ferramenta cheque automaticamente se a instituição de ensino já confirmou a matrícula para 2019. Mais informações no site do SalvadorCard.

adblock ativo