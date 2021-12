Estudantes pedem mais segurança em residências da Ufba

Os estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) que moram na Residência Universitária da Garibaldi, onde residia o estudante de medicina veterinária Charles Müller Silva dos Santos, de 21 anos, vítima de latrocínio na última sexta-feira, 28, fizeram uma manifestação em direção a Reitoria da universidade no final da manhã desta segunda-feira, 31. Com o objetivo de ir até a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) para conversar com a pró-reitoria, eles pedem melhoria de segurança na região.

O morador da residência Nilton César Miranda, estudante de Geociências, disse que durante assembleia na noite deste domingo, 30, os estudantes decidiram elaborar uma pauta de reivindicações, que inclui policiamento, refletores para melhorar a iluminação, inclusão do trecho no trajeto do Buzufba, monitoramento de câmeras de segurança e implantação de uma base da Polícia Militar nas proximidades do Banco Central. "A gente quer da Ufba recursos para termos uma melhor segurança", disse Nilton.

O estudante ainda ressaltou que a ideia do grupo é se organizar em um movimento pacífico para sensibilizar o reitor para o desenvolvimento de melhorias e recursos para a segurança estudantil.

Atualmente há uma câmera de segurança na saída do prédio e outra do lado de fora. Os estudantes pedem que sejam colocadas mais câmeras e que o muro seja suspenso, com reforço de uma cerca elétrica. "O índice de assalto ali é muito grande", completou Nilton.

Os estudantes moram no local desde o primeiro semestre de 2013, quando foram transferidos da antiga residência, na Graça.

A assessoria da Ufba informou que estão aperfeiçoando cada vez mais a segurança nos campus da universidade e nas áreas de residência. Atualmente são 700 homens entre agentes de portaria e vigilantes, mais de 400 câmeras, com uma central de monitoramento moderna, que registrou também o momento do assassinato do estudante Charles Müller.

Conforme dito pelo assessor, já foi pedido reforço policial para vigilância nas áreas das residências, mas como são regiões com poucas incidências de assalto, os policiais se deslocam para locais onde a demanda é maior.

Com relação a pauta de reivindicações, a assessoria informa que a universidade está permanentemente aberta para avaliar a viabilidade das propostas dos estudantes.

