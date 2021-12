Estudantes passam mal e desmaiam em escola no bairro de Mussurunga

Ao menos seis estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Newton Sucupira, situado no bairro de Mussurunga, em Salvador, teriam sentido mal-estar e desmaiado nesta terça-feira, 25.

O caso foi registrado pela Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). Pela manhã, quatro apresentaram o problema e, à tarde, dois tiveram os mesmos sintomas. No entanto, ainda não se sabe o que teria provocado o mal estar coletivo.

Segundo a Stelecom, pela manhã, uma pessoa solicitou ajuda da Polícia Militar (PM-BA) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), relatando que quatro alunas estariam passando mal e desmaiando. Equipes da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e deslocadas até a escola.

À tarde, por volta das 16h, outros dois alunos apresentaram os mesmos sintomas. De acordo com o Samu, um recebeu atendido no local e o outro foi levado pela família.

A Samu informou que o caso não deve ser caracterizado como infecção alimentar ou intoxicação, já que outros estudantes também consumiram as refeições e não se sentiram mal.

A reportagem de A TARDE entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Educação do Estado (SEC), que informou, por meio de nota, que a direção do CEEP prestou todo o atendimento necessário aos alunos e às famílias.

