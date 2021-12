Estudantes participam de torneio de robótica em Salvador

Termina neste sábado, 30, a seletiva regional do Torneio de Robótica First Lego League (FLL), promovido pela Lego, em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi).

O evento, que acontece desde a manhã de sexta, 29, no Sesi-Piatã, na avenida Orlando Gomes, em Salvador, reúne 20 times, que reúnem ao todo 221 jovens de 9 a 15 anos.

Os competidores, que vieram dos estados de Sergipe, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e de várias cidades da Bahia, além da capital, buscam uma vaga no campeonato nacional. A disputa acontecerá em fevereiro do próximo ano, em Brasília, e selecionará os times para participarem nos torneios internacionais.

Serão realizados, ainda, mais cinco torneios regionais no Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

Tema

De acordo com a organização do evento, nessa seletiva cada grupo recebe um estande no qual apresentam um projeto baseado no tema principal do torneio, que este ano é "Fúria da Natureza". A proposta é encontrar uma forma de solucionar ou reduzir os danos de transtornos ambientais, como enchentes e tornados.

"A avaliação dos projetos é subjetiva. Apesar de ser uma competição, não queremos apenas julgar e, sim, incentivar esses jovens a trabalharem com ciência e tecnologia. Por isso buscamos destacar os acertos para que busquem consertar os erros", contou Leandro Andrade, um dos juízes da seletiva.

A equipe de juízes é formada por 24 membros, 14 vindos de São Paulo, Goiânia e Manaus, além de outros nove da Bahia treinados nos Estados Unidos.

Cooperação

Estudantes de outros estados montaram caravanas para se deslocar até Salvador para participar da competição.

As duas equipes acompanhadas pelo técnico Evandro Andrade tiveram apenas dois dias para levantar uma verba de R$ 8 mil que custeou o translado da cidade de Icatu, a 115 km de São Luís, capital maranhense, até Salvador.

"Conseguimos dois patrocinadores, mas, por problemas de comunicação, acabamos sabendo que não havia como conseguir o transporte faltando apenas dois dias para a viagem", contou Evandro.

De acordo com o técnico, os pais das 18 crianças que vieram sob a supervisão de sua equipe resolveram levantar a verba por conta própria. Para isso, rifaram um tablet, venderam sorvete e pediram doação à comunidade.

"Só de estarmos aqui, participando do campeonato, podemos nos considerar vitoriosos. Viajamos dois dias de ônibus e chegamos [em Salvador] na sexta-feira, às 23h. Não tínhamos nem onde nos hospedar. Encontramos dois albergues que abrigaram nossa equipe", disse.

"O conhecimento que os estudantes adquirem ao participar de competições como essa, trocando ideias com estudantes de outras cidades, é maior do que apenas em sala de aula", pontuou o professor Antônio Carrilho.

