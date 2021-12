Estudantes participam de atividade do projeto Mais Grafite

Alunos da 6ª ao 3º ano do Colégio Estadual Carlos Alberto Cerqueira, localizado em São Caetano, foram contemplados, na manhã desta sexta-feira, 14, com a primeira atividade de 14 oficinas de grafite, que integra o projeto Mais Grafite.

"Oficinas como essa incentivam os alunos a pensar e provoca a reflexão", conta o estudante do 1º ano, Alexandro Santos, 17.

Os convidados a ministrarem as aulas foram os artistas visuais Bigod e Diogo Galvão, integrantes do Coletivo 'Vai e Faz', idealizadores do Bahia de Todas as Cores, festival que se dedica ao fomento das artes urbanas.

Os jovens aprenderam a história do grafite, introdução ao desenho, cor e volume. "A arte nasce das escolas com o desenho nas carteiras. A importância dessa oficina é orientar o aluno a desenhar no mural com a autorização da escola e fomentar o empreendedorismo, pois o grafite está no mundo da moda, nas novelas e grandes marcas", diz Bigod.

"É muito bom receber essa atividade na escola, pois o grafite provoca a criatividade do aluno, e aqui ele vai entender que isso é uma arte e aprender como praticá-la", conta a vice-diretora do colégio, Helena Sampaio.

Outra atividade que fez parte da manhã dos estudantes foi a aula do Grupo de Teatro dos Oprimidos da Bahia, com o intuito de ensinar a sair da opressão e driblar o preconceito. "Nunca tinha feito teatro e achei muito interessante, pois descobri quem somos de verdade", disse a estudante do 1º ano Rebeca Medeiros, 16.

*Sob a coordenação da editora Ana Paula Ramos

adblock ativo