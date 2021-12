Estudantes param trânsito contra aumento de tarifa de ônibus

>>Revolta do Buzu 2011 é tema mais comentado no Twitter em SSA

Mais de 200 estudantes foram às ruas nesta segunda-feira, 3, para protestar contra o aumento da passagem de ônibus, que entrou em vigor no dia 2 de janeiro. A estimativa é da Polícia Militar (PM). Com muito barulho e entoando gritos de guerra como “Estudantes na rua, a luta continua” e “Um, dois, três, quatro, cinco mil, abaixo esta tarifa, que é a vergonha do Brasil”, o Movimento Exu Tranca Rua - SSA ou Revolta do Buzu 2011, paralisou as vias de acesso à Estação Iguatemi, onde promoveu o passe livre da população.

Por volta das 19h40, os estudantes encerraram o movimento do dia e seguiram para a Universidade Salvador (Unifacs), onde se reuniram para fazer um balanço do ato desta segunda. O encontro serviu também para organizar as atividades da manifestação que farão às 10h desta terça, 4, na Estação da Lapa, quando prometem promover o passe livre no embarque da população.

A manifestação dos estudantes teve início por volta das 15h40 quando eles saíram em passeata, munidos de apitos, nariz de palhaço, cartazes e faixas, da Rótula do Abacaxi até a Estação Iguatemi. Ao chegar ao local, os manifestantes fizeram um ato. Sentados na rua, descreveram todos os pontos que estão sendo reivindicados e pediram o apoio da população.

“A população entendeu e apoiou o nosso movimento e os motoristas colaboraram abrindo as portas dianteiras para o embarque da população. Hoje foi tudo perfeito”, avaliou o estudante Vinícios Ribeiro, um dos integrantes do Movimento Exu Tranca Ruas-SSA / Revolta do Buzu 2011.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador), viaturas da polícia acompanharam a manifestação para evitar que houvesse danos ao patrimônio. Não houve registros de confusão e o movimento seguiu com tranquilidade.

Segundo a Transalvador, durante a passeata dos estudantes, o trânsito no local foi interditado, e nenhum veículo conseguia passar. Já no início da noite, as principais vias de acesso estavam liberadas, havendo bloqueio apenas na via exclusiva de ônibus. Segundo o órgão, alguns ônibus foram desviados para a rodoviária, na tentativa de diminuir o congestionamento que se formou na via.

Durante a tarde, a Transalvador registrou congestionamentos na Avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido Rótula do Abacaxi, Avenida Bonocô, sentido Centro, e Rótula do Abacaxi, em direção ao Iguatemi. Os motoristas que passaram pelo Iguatemi, sentido Avenida Tancredo Neves, não encontraram dificuldades para trafegar.

Por volta das 14h, cerca de cinquenta estudantes integrantes do Movimento Exu Tranca Ruas-SSA / Revolta do Buzu 2011 paralisaram o trânsito de veículos na saída da Estação da Lapa. A manifestação no local foi provisória e serviu apenas para que os estudantes se locomovessem até a Rótula do Abacaxi, informou Anderson Alves, presidente da Associação de Grêmios e Estudantes de Salvador (AGES) e integrante do Movimento Exu Tranca Ruas - SSA / Revolta do Buzu 2011.

O movimento estudantil surgiu após o anúncio do aumento da tarifa das passagens de R$2,30 para R$2,50 e ganhou força na internet por meio dos sites de relacionamentos Orkut e Twitter. Somente no Orkut, a comunidade que leva o nome do movimento tem mais de três mil membros. Já no Twitter, o assunto mais comentado pelos soteropolitanos nesta segunda-feira, é #revoltadobuzu. Outros termos que se referem ao movimento também ganharam destaque no microblog como #revoltabuzu2011, em quarto lugar, e #abacaxi, em sexto.

O Exu Tranca Ruas – SSA / Revolta do Buzu 2011, é uma reedição do movimento estudantil realizado no ano de 2003, quando estudantes protagonizaram diversas manifestações na cidade, em protesto ao aumento da tarifa.

Durante a manhã desta segunda, estudantes fizeram uma plenária no Colégio Central, com a participação de integrantes de entidades estudantis, grêmios, diretórios e centros acadêmicos, entre outros estudantes. Na plenária, foi informado que uma carta pública está sendo elaborada para ser encaminhada ao prefeito e à população de Salvador. A previsão é que a carta seja enviada nesta terça.

Objetivos – Na pauta de reivindicações dos estudantes estão o aumento e regulamentação dos postos de recarga do SalvadorCard; aumento da frota de ônibus (inclusive no ‘pernoitão’); facultatividade da recarga antecipada; fim da taxa de revalidação do SalvadorCard; reforma das Estações de Transbordo e da Lapa; melhoria do Sistema de Integração. Além da reativação do Conselho Municipal do Transporte, com participação paritária da sociedade civil; inclusão dos estudantes da Educação Profissional e Educação à Distância ao uso do SalvadorCard; inauguração do metrô e ampliação do percurso; adesão de todos os ônibus, inclusive os seletivos, ao sistema de meia passagem; regulamentação das passagens metropolitanas; fim das cotas diárias de meia-passagem; congelamento da tarifa e passe-livre.

Justificativa - De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura (Setin), o reajuste de tarifa de ônibus é calculado com base no resultado de planilhas de custos de operação e atendimento ao serviço, comprovado no ano anterior. A assessoria de imprensa da Setin justificou o reajuste determinado pela prefeitura como absolutamente necessário.

*Colaborou Vanessa Alonso l A TARDE

