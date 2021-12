Estudantes ocupam colégio para exigir melhorias na unidade

Um grupo de estudantes ocupa desde quarta-feira, 8, o Colégio Estadual Juracy Magalhães Junior, no bairro de São Caetano, em Salvador. Os manifestantes reclamam da infraestrutura da escola que, segundo eles, não recebe nenhum tipo de reforma há 10 anos. Conforme os alunos, recentemente parte do prédio ficou destruído após incêndio provocado por um curto-circuito na rede elétrica da unidade.

"A instituição de ensino se encontra em estado de calamidade. Impossível receber e garantir a permanências dos estudantes no seu interior. Salas com infiltrações, outras sem parte do teto, banheiros não funcionam, cadeiras, mesas completamente degradadas", informam os estudantes, por meio de nota publicada em uma rede social.

O ato conta com o apoio da Associação de Grêmios e Estudantes de Salvador (Ages), União Estadual dos Estudantes Secundaristas (Uees-Bahia), e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).

O grupo de 100 estudantes, conforme a Ages, afirma que só vai encerrar o ato quando a Secretaria de Educação do Estado (SEC) garantir o cumprimento das demandas que formam a pauta de reivindicações. Em nota, a SEC informou que a obra de recuperação do telhado da escola já está sendo realizada.

"Além do telhado, a unidade escolar passará por ampla reforma. Os recursos, da ordem de R$ 88 mil, já estão garantidos e na fase de credenciamento. A reforma envolverá pintura, recuperação das esquadrias, das partes elétrica e hidráulica, do forro e da quadra".

